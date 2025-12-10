大阪市中央区の繁華街・道頓堀の雑居ビルで消火活動中の消防隊員２人が死亡した火災で、市消防局の調査委員会がまとめた中間報告案が判明した。酸欠状態の室内に一気に空気が流れ込み、爆発的な燃焼が起きる「バックドラフト現象」が５階で発生し、６階にいた隊員２人が脱出困難になったと結論付けた。同局は有識者の意見を踏まえて中間報告案を確定させ、近く公表する。火災は８月１８日午前９時４５分頃に発生。ビル２棟計約