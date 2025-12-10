今年で５２回目を迎えた「東京スポーツ新聞社制定２０２５年度プロレス大賞ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙにしたんクリニック」選考委員会が１６日に東京・江東区の東京スポーツ新聞社で行われ、敢闘賞は?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（２９）に決まり、女子プロレスラーとして初の三賞受賞を果たした。今年からスターダムに本格参戦し始めたＳａｒｅｅｅは、６月２１日の代々木大会でＩＷＧＰ女子王者・朱里を破り、同王座を初戴冠。１０月