トヨタは、2025年10月30日から東京ビッグサイトで開催された「ジャパンモビリティショー2025」でランドクルーザーシリーズの最新モデル「ランドクルーザーFJ」を発表しました。 この発表により、ランドクルーザー自体にも再び大きな注目が集まっています。 では、ランドクルーザーの人気の理由はいったい何なのでしょうか。今回は、販売店担当者の意見を交えながら