ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が１６日、恩師の故・野村克也さんと同じく“還暦・日本一”を誓った。１７日に誕生日を迎え「６０歳で１軍監督。感無量というか『おやじ、おふくろ、ありがとう』っていう感じ」。両親への感謝が胸にこみ上げてきた。野村さんもヤクルトで監督だった９５年、６０歳でリーグ優勝＆日本一を達成。「よく調べてくれたね」と笑みを浮かべながら「目標はリーグ優勝？優勝じゃないんじゃない。日本