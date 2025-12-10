巨人の浅野翔吾外野手（２１）が１６日、原点回帰のフルスイングで来季の飛躍を誓った。都内で行われたトークイベントに中山と参加。ファンからあこがれの選手を聞かれ、アストロズのホセ・アルテューベ内野手（３５）を挙げ、目指すべき姿に掲げた。３年目の今季、２９試合で打率１割８分７厘、２本塁打、８打点と苦戦した若武者は、自身より３センチ低い身長１６８センチと小柄ながら首位打者３度、盗塁王２度、通算２５５本塁