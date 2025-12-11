西武から現役ドラフトでオリックスへ移籍した平沼翔太外野手（２８）が１６日、大阪・舞洲の球団施設で入団会見を行った。「プロに入って殻を破れていない」と立ち位置を確認。敦賀気比の先輩・西川を脅かす！？と目標を掲げた。「背番号７を奪えるような活躍をしたい。ほしいとは言ってないですけど…」。来季の背番号は同じ現役ドラフトで西武へ移籍した茶野から引き継ぐ「６１」。日本ハム、西武に在籍した１０年間で優勝も