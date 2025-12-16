ソフトバンクは１６日、みずほペイペイ内に最先端の解析機器をそろえた「Ｒ＆Ｄラボ」を来季中に新設すると発表した。「Ｒｅｓｅａｒｃｈ＆Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ」の略で、研究開発を行う場を意味する。すでに福岡・筑後のファーム施設には充実の機器をそろえていたが、１軍本拠地にもハイスピードカメラやバイオメカニクス解析システムなどを整える。三笠ＧＭは「培ってきたアナログ的なノウハウみたいなものと、最新のデータ