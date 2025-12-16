◇WBA世界バンタム級タイトルマッチ正規王者・堤聖也《12回戦》暫定王者ノニト・ドネア（2025年12月17日両国国技館）100グラムアンダーの53.4キロだった堤は、フェースオフでドネアを間近で観察。「手の長さと、顔が小さいなと」。リーチ差10センチ。それでも「面倒くさいけど想定している」と落ち着いて話した。レジェンド王者との勝負の一戦の見方もある。ただ、堤は「負けたら終わりの準決勝」と表現。王座獲得した井