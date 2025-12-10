テレビ朝日系では、29日午後7時から『大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希 3人の侍戦士ドジャースＷＳ連覇までの隠された物語』を放送する。年内最後の『タモリステーション』となる今回は、2025年に劇的なワールドシリーズ連覇を成し遂げたロサンゼルス・ドジャースを支えた、日本人侍戦士トリオ・大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希に焦点を当てた3時間スペシャル。ドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督、ドジャース戦士、そして