スターダムの上谷沙弥（29）が、東京スポーツ『プロレス大賞supported by にしたんクリニック』で最優秀選手賞（MVP）と女子プロレス大賞に輝いた。女性選手が、MVPを受賞するのは、52回の歴史で上谷が初となる。このほど、都内で行われた記者会見で喜びの声を寄せた。【写真】紙吹雪での祝福に…両手を広げて笑みを浮かべた上谷沙弥1974年に始まったプロレス大賞は業界の発展に貢献し、その年に目覚ましい活躍をしたプロレス