ラグビーリーグワン2部・花園近鉄ライナーズの新戦力の目玉として今季より南アフリカ代表SOマニー・リボック（28）が加わった。昨季限りで引退した元オーストラリア代表SOクウェイド・クーパー（37、現アタックコーチ）に代わる新司令塔は、23年のW杯フランス大会で南アの優勝メンバーの一員に。13日のリーグ開幕戦・豊田自動織機シャトルズ愛知との一戦で先発すると、4本のコンバージョンキックに成功し、勝利に貢献した。ラン