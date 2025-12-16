◇WBO世界フライ級タイトルマッチ王者アンソニー・オラスクアガ《12回戦》同級4位・桑原拓（2025年12月17日両国国技館）2度目の世界挑戦となる桑原は検診で血圧が164と高め。渋滞に巻き込まれてギリギリの到着となり、走ってきたためで「過去最高記録」と笑いを誘った。リミットより100グラム軽くパスした計量では6つに割れた腹筋など仕上がった肉体を披露。「それも過去イチ。筋肉もついて大きさも変わった。サンドバッ