タレントの小向美奈子（４０）が最新ショットを投稿した。１７日までに自身のインスタグラムを更新し、自身が出演する公演を告知。来場を呼びかけた。小向は２０００年代初期にトップグラドルとして一世を風靡し、女優としても活動した後、１６年に活動を再開した。４０歳になった今もスタイルは健在だが、この日アップした写真のなかには、ホワイトコートを着用して清楚に激変した一枚も。様々な衣装姿にフォロワーからは「