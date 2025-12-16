SG「第40回グランプリ」。2日目は2nd進出を懸けた1st2戦目。穴狙いに徹する「超イイ値」の青木一訓記者は佐藤翼（37＝埼玉）を指名。あいにくの大外枠でも爆発力を発揮して第一関門クリアに挑む。初日のレースぶりに余裕を感じたのが佐藤翼だ。トライアル初戦の11Rは4コースから捲り差し。2Mで白井を制して先に回ると、2周1Mはきっちりとその白井をかわし、2着で12点を力でもぎ取った。「道中の感じも良かったです。1戦目に関