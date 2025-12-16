11月22〜25日のボートレース戸田一般戦に出走した村松遥輝（21＝静岡）。シリーズ初日は前半3Rで道中3番手のシーンもあったが、最終的に逆転を許して4着。気持ちを切り替えて臨んだ後半7Rは、3コースから1M捲り差しでインの内懐に入りかけた。白星ゲットのチャンスだったがバックストレッチでインに伸び返された上に、2Mでの立ち回りで戸惑ったのも響いて無念の5着ゴール。2走とも舟券に絡めなかった。ピットに戻ってくると「