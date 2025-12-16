SG「第40回グランプリ」。2日目は2nd進出を懸けた1st2戦目。12Rは絶好枠の山口剛を軸に据える。前評判の良くないエンジンとコンビを組む山口は初戦のイン戦をモノにできなかったが、上積みはあった様子。枠番抽選では絶好枠を手に入れ、ツキも逃げてはいない。調整を合わせて今度こそしっかりと逃げ切る。西山はダブルエース機の一翼を担う14号とタッグも感触は思ったほどではなかった。素性通りの舟足を引き出すことができ