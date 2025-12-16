3年連続箱根8区区間賞の下田裕太氏が母校コーチに来年1月2、3日の箱根駅伝で総合3連覇を目指す青山学院大に、強力援軍だ。16日までに陸上部の公式サイトが更新され、長距離コーチに下田裕太氏が名を連ねた。箱根8区で3年連続区間賞のOBが加わり、X上の駅伝ファンも騒然となった。青学大陸上部のスタッフには長距離監督の原晋氏のほか、長距離コーチとして安藤弘敏氏、田幸寛史氏、伊藤雅一氏の名があったが、コーチに下田氏も