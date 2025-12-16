【11R】A級決勝は徳永と竹内でライン2分。パワーダントツの竹内が中心となるが、対抗格をどう見るかが鍵。マークする舛井への＜7＞＜2＞が人気筋となるだろうが、1枠の徳永が全力でS取りを狙う。竹内のSも抜群に早いが、枠番は「1」と「7」。徳永が前受けするとみた。竹内が上昇。徳永は下げたら6番手で死に体になる。下げず番手のインで粘るケースも十分にある。「全力で戦う」と目を輝かせる徳永を竹内逆転の筆頭格として推