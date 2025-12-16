A級準決の3Rで大本命に推された久田が7着に敗れた。結果的には津村の中団捲りが決まったが、地元コンビを背に突っ張り先行に出た船瀬が久田を不発に追いやった。船瀬は6月の熊本準決でも久田に先着（船瀬1着、久田3着）。動きも上々だが、相性の良さもあるのかもしれない。【4R】船瀬がラインの厚みを生かせば吉永との＜2＞＝＜5＞から＜1＞＜6＞＜7＞。【8R】伊藤颯が2日目を反省して積極策なら角令の抜け出しも。＜3＞か