俳優の篠原涼子（５２）が主演する日本テレビ系ドラマ「パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−」（来年１月１１日スタート、日曜、後１０・３０）の主題歌「Ｃａｎａｒｉａ」を、歌手の鈴木雅之（６９）との初デュエットで担当することが１６日、分かった。数十年前に２人がレーベルメイトだった時代に鈴木から「いつか一緒にデュエットやろう」と声をかけていたことをきっかけに実現。「当時の約束をかなえられる絶