ＳｎｏｗＭａｎが、１７日に発表された「第５８回オリコン年間ランキング２０２５」作品別売上数の主要１０部門中６部門で１位となり、２年連続で史上最多の“６冠”を達成した。昨年１２月２３日から今月１５日までの集計期間内で、シングル「ＳＥＲＩＯＵＳ」が９７・５万枚を売り上げ年間１位に。さらにアルバム、合算アルバム、ＤＶＤ、Ｂｌｕ−ｒａｙＤｉｓｃ、ミュージックＤＶＤ・ＢＤと、昨年と同じ６部門を制して