世界最大のスノードームのコレクション記録が更新された。ドイツ・ニュルンベルク在住のヨーゼフ・カルディナルさんのコレクションで、その数1万1017点を達成した。1984年に1つの贈り物から始まったというコレクション。ヨーロッパの象徴的なランドマークから世界中で集めた都市のスノードームまで、複数の部屋に展示、保管される思い出の詰まったアーカイブへと変貌を遂げた。棚には希少なディズニー公認のものや、数十年にわたる