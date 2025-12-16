映画監督・俳優のロブ・ライナー（78歳）と妻ミシェル・シンガー・ライナー（68歳）が12月14日、米ロサンゼルス・ブレントウッドの自宅で遺体で発見された。家族は声明で「突然の悲劇に深い悲しみを覚えています」とコメント。消防局が午後3時半頃に現場へ駆けつけたが、夫妻はすでに死亡していたという。警察筋によると、遺体には刃物によるとみられる傷があり、強盗殺人課が捜査を開始、後に息子のニック・ライナーを逮捕した。