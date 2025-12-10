『第58回 オリコン年間ランキング 2025』（2024年12月23日付～2025年12月15日付）の、「作品別売上数部門」10部門が発表された。 （関連：【写真あり】「作品別売上数部門」2冠を喜ぶミセスのメンバーたち） 「シングルランキング」では、Snow Manのシングル『SERIOUS』が期間内97.5万枚を売り上げ、2024年度に続いて2年連続、自身通算3度目の年間シングル1位を獲得。男性アーティストによる同ランキング