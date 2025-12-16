幾田りらの「恋風」が、17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身最速で累積再生数1億回を突破した。【動画】幾田りら「恋風」MV週間再生数は184.5万回（1,844,586回）を記録。累積再生数は1億73.9万回（100,739,130回）となり、「スパークル」（58週）を超え、登場36週目で1億回の大台に到達。これで1億回突破作品は、「スパークル」、「Answer」に続き自身通算3作目となった。本作は、2025年4月7日