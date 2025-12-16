2025年12月16日、札幌・北警察署は、札幌市白石区に住むアルバイト従業員の男(60)を住居侵入と性的姿態等撮影の疑いで逮捕しました。男は12月4日、札幌市北区に住む女性の自宅に侵入し、小型カメラ2台を設置し、性的姿態を撮影した疑いが持たれています。12月4日、被害者から相談を受けた人から「家の中に盗撮用のカメラがある」と警察に通報がありました。警察がカメラのデータを確認したところ、男の姿が写っていたという