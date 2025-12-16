Vaundyの「東京フラッシュ」が、17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算6作目の累積再生数3億回突破作品【※】となった。【動画】Vaundy「東京フラッシュ」MV週間再生数は80.9万回（808,551回）、累積再生数は3億62.9万回（300,628,607回）。【※】Vaundyの累積再生数3億回突破ほか作品 達成順「怪獣の花唄」、「不可幸力」、「踊り子」、「napori」、「花占い」本作は、2019年11月29日に配信