BoAの「メリクリ」が、17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。【動画】BoA「メリクリ」MV週間再生数は136.5万回（1,365,311回）を記録。累積再生数は1億27.9万回（100,278,683回）。本作は、2004年12月にCDシングルとしてリリース。BoAの代表的なウィンターソング。大好きな人のそばにいたいという、まっすぐな思いを歌ったラブバラードとなっている。＜クレ