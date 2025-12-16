なにわ男子の新曲「Never Romantic」が、12月17日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位に初登場。「オリコン週間デジタルランキング」【※】において、自身初の1位獲得となった。【写真】イケメンがすぎる⋯クールに決めるなにわ男子初週DL数は3万2835DL。2024年12月2日付「勇気100%」の1万2951DLを上回り、自己最高を記録した。本楽曲は、映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開