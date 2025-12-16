Snow Manが、17日発表の『オリコン年間ランキング2025』作品別売上数部門で、主要10部門のうち、「シングル」、「アルバム」、「合算アルバム」、「DVD」、「BD」、「ミュージックDVD・BD」の6部門で1位を獲得。2年連続で史上最多となる作品別売上数部門6冠となった。【年間ランキング】Snow Manが1位！2位は？ SixTONESやtimeleszも…シングルランキング■2年連続で年間「シングル」1位、通算3度目の年間1位は男性アーティスト