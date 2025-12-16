HANAの「ROSE（Drop /Tiger）」が、17日発表の『オリコン年間ランキング2025』作品別売上数部門「合算シングルランキング」で期間内177.8万PTで1位を獲得。2019年度のAKB48以来、6年ぶりに女性アーティストが同ランキング1位を獲得したほか、今年度年間ランキングの作品別売上数部門では、女性アーティストで唯一の1位となった。【年間ランキング】HANAが1位！ミセスや米津も…合算シングルランキング■2作品がミリオンポイント