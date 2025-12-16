東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した火事で、サウナ室内の非常用ボタンの電源が切れていた可能性があることがわかりました。この火事は、おととい午後0時半ごろ、港区赤坂の個室サウナ店で背もたれなどが焼け、室内に倒れていた川崎市の会社経営・松田政也さん（36）と妻でネイリストの陽子さん（37）が死亡したものです。サウナ室内にはフロントにつながる非常用ボタンが設置されていましたが、捜査関係者への取材で、当時