Mrs. GREEN APPLEが、17日発表の『オリコン年間ランキング2025』作品別売上数部門で2冠を達成。「ストリーミング」では「ライラック」が1位、「デジタルアルバム」ではベストアルバム『10』が1位を獲得した。今年メジャーデビュー10周年を迎えたミセスにとって、作品別売上数部門での年間1位は初となった。【動画】Mrs. GREEN APPLE登場！ 2冠に3人が喜びのコメント■1位は「ライラック」、TOP20内に10作と史上最多ランクイン