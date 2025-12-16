きのう、東京・板橋区の横断歩道で小学5年生の男の子がトラックにひかれ、死亡しました。きのう午後3時半ごろ、板橋区志村の路上で「小学生とトラックの人身事故です」と通報がありました。警視庁によりますと、下校中だった小学5年の松原千明さん（10）が信号機のない横断歩道を渡っている際にひかれ、松原さんは病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。警視庁は、トラックを運転していた運送会社社員の横山浩二容