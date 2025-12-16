たまごの全国小売り平均価格が1パック＝308円と過去最高値を更新しました。農林水産省が発表した今月8日から10日時点でのたまごの価格動向調査では、10個入り1パックの全国平均価格は308円となりました。平年に比べて27％高く、2003年の調査開始以降、過去最高値ということです。去年の秋から今年初めにかけ発生が相次いだ鳥インフルエンザでたまごの供給量が回復途上にあるなか、クリスマスケーキやおでんなど、冬の需要が増えて