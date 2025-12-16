「第58回オリコン年間ランキング2025」（集計期間＝24年12月23日〜25年12月15日、オリコン調べ）が17日に発表され、Snow Manが昨年に続き2年連続で「作品別売上数部門」6冠を達成した。「年間シングルランキング」では、7月発売のシングル「SERIOUS」が97.5万枚を売り上げ1位。昨年は1、2位独占だったが、男性アーティストによる2年連続1位は「宮史郎とぴんからトリオ」「嵐」「King＆Prince」に続く史上4組目。また、21年にも獲