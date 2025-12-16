歌手の舟木一夫（８１）が１６日、全国３５都市をめぐるコンサートツアーの最終公演を東京国際フォーラムＡホールで行った。１月に始まった今ツアーは驚異の全５３公演。８０歳の１年間を駆け抜け、今月１２日に８１歳の誕生日を迎えて初のステージとなった。「今年はコロナがなければもう少しリズミカルに行けたんだけど…」と５月末から３週間ほど療養したことを悔やみながらも、振り替え公演も年内にすべて終え、無事に過密