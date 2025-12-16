ＳｎｏｗＭａｎが、「オリコン年間ランキング２０２５」の作品別売上数部門で、主要１０部門のうち６部門で１位を獲得したことが１６日、発表された。シングルでは７月発売の「ＳＥＲＩＯＵＳ」が９７・５万枚のセールスで、男性アーティスト史上初の３年連続１位に。ほかにアルバム、合算アルバム、年間ＤＶＤ、ブルーレイ（ＢＤ）、ミュージックＤＶＤ・ＢＤの各部門を制して６冠となった。３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲ