女優の篠原涼子（５２）が、主演する日本テレビ系日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」（来年１月１１日スタート・後１０時半）の主題歌「Ｃａｎａｒｉａ」（カナリア）を歌うことが１６日、分かった。歌手・鈴木雅之（６９）との初デュエットで、「鈴木雅之ｆｅａｔ．篠原涼子」名義となる。篠原は大先輩との共演に「本当にうれしく思っております」とコメントした。２人はかつて同じレーベルに所