女優の花總まりが１６日、ミュージカル「破果パグァ」（来年３月７―２２日、新国立劇場ほか）の製作発表記者会見に出席した。韓国の小説「破果」が原作。同国の演出家であるイ・ジナ氏が韓国でミュージカル化されると大ヒット。このほど日本でリメイク版の放送が決定した。花總が演じるのは６０代の女性殺し屋。「ストーリーを読んだ時に即決。まさかこの時期にこの役が巡ってくるとは思っていなかった」とビックリ。それでも