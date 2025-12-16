16日夜に関西国際空港を発ち、ハワイへ優勝旅行に向かった阪神が17日未明（現地時間16日朝）、無事に到着した。ホテル到着後に行われた歓迎セレモニーでは、粟井一夫球団社長、藤川球児監督、村上頌樹選手会長に花束が贈呈された。現地関係者と笑顔で談笑するなど、終始和やかなムードに包まれた。