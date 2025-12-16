2025年12月16日、苫小牧警察署は、苫小牧市に住む飲食店経営の男(40)を傷害の容疑で逮捕しました。妻の肩を果物ナイフで刺す…男は12月16日、自宅で30代女性（妻）の右肩を果物ナイフで刺しけがをさせた疑いが持たれています。女性のけがは軽傷です。警察によりますと、自宅で何らかのトラブルをきっかけに口論になり、男が女性を刺したということです。調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めています。警察は、トラ