2025年12月16日、札幌・東警察署は、札幌市北区に住む会社役員の男(33)を住居侵入の容疑で逮捕しました。男は12月10日正午ごろから午後3時20分ごろまでの間、札幌市東区に住む30代女性の自宅に侵入した疑いが持たれています。12月10日、女性から「何者かに自宅に入られた」と警察に通報がありました。警察によりますと、午後3時20分ごろに女性が帰宅したところ、閉めていたはずのドアが開いているなどの異変を感じたということです