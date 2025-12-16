NY株式16日（NY時間13:05）（日本時間03:05） ダウ平均47985.95（-430.61-0.89%） ナスダック22944.09（-113.32-0.49%） CME日経平均先物49805（大証終比：+345+0.69%） 欧州株式16日終値 英FT100 9684.79（-66.52-0.68%） 独DAX 24076.87（-153.04-0.63%） 仏CAC40 8106.16（-18.72-0.23%） 米国債利回り 2年債 3.479（-0.023） 10年債 4.157（-0.016） 30年債 4.831