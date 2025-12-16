サッカー・フランス代表のエムバペ選手が前に所属していたパリ・サンジェルマンに未払いの賃金などを求めていた裁判で、パリの労働裁判所は16日、パリ・サンジェルマンに対し、111億円の支払いを命じました。AFP通信によりますと、サッカー・スペインリーグのレアル・マドリードに所属するエムバペ選手は、未払いの賃金などを理由に古巣のパリ・サンジェルマンに2億6300万ユーロ、日本円で476億円あまりを求めていました。パリの労