バレーボールのクラブナンバー1決定戦“世界クラブ選手権”がブラジルで開幕し、日本時間17日に日本代表キャプテン・石川祐希（30）の所属するイタリアセリエAのシル・スーサ・ヴィム・ペルージャが登場した。アフリカクラブ選手権優勝のスウェリー・スポーツクラブ（リビア）と対戦し、セットカウント3−0（25ー10、25ー14、25ー18）で白星発進した。石川は4得点をマーク。【一覧】2025年度バレーボール男子日本代表43人 石川祐希