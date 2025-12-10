FIFA（国際サッカー連盟）は16日、「ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズ2025」を発表。フランス代表でパリSGのFWウスマン・デンベレ（28）が男子の年間最優秀選手賞を初受賞。フランス代表選手としても初の快挙となった。デンベレは24ー25シーズン、公式戦35得点15アシストと活躍。クラブ初の欧州CL制覇にフランス1部、フランス杯、フランススーパー杯と合わせ4冠を達成。リーグ戦と欧州CLの両方でMVPにも輝いた。今年9月