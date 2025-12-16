16日夕方、愛知県愛西市で84歳の女性が軽乗用車にはねられ意識不明の重体とみられます。 【写真を見る】愛知・愛西市で歩行者の84歳女性が軽乗用車にはねられ重体三重・鳥羽市で原付バイクと軽トラックが衝突原付バイクの84歳女性が死亡 警察によりますと、16日午後5時半ごろ、愛知県愛西市諸桑町西浦で、近くに住む84歳の女性が路上を歩いていたところ、走ってきた軽乗用車にはねられました。 この事故で女性は病院に運ば