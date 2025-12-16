アイドルグループ・超ときめき宣伝部の小泉遥香（24歳）が、12月16日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。大好きな日高屋の「チゲ味噌ラーメン」を紹介し、おなかが空いている日は「餃子と半チャーハンを一緒に頼んで食べてます（笑）」と明かした。この日、 最新のトレンド情報を発信するコーナー「キテルネ！」のリポーターとして登場した、ラーメンを週4で食べる“麺好きアイドル”小泉は、日高屋の「チゲ味