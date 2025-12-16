メ～テレ（名古屋テレビ） ＪＲ東海は、年末年始の東海道新幹線の予約状況を発表しました。この時期の1日あたりの予約席数は過去最多だということです。 ＪＲ東海によりますと、12月26日から来年1月4日までの東海道新幹線の指定席の予約数は15日の時点で252万席です。 前の同じ時期と比べると4％上回り、年末年始としては1日あたりで過去最多の予約数です。 また、予約のピークは下りが12月27日、上りが来年1